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США обвиняют Иран в нападении на танкер Mercer Street

США обвиняют Иран в нападении на танкер Mercer Street Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обсудил нападение на танкер Mercer Street, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран.
Другие страны
10 августа 2021 г. 03:53
США обвиняют Иран в нападении на танкер Mercer Street

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обсудил нападение на танкер Mercer Street, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили региональную безопасность и иранскую атаку на Mercer Street в Аравийском море", - отмечается в заявлении.

Ряд западных стран, включая США и Великобританию, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Компания Zodiac Maritime, являющаяся оператором судна, принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Вашингтон и Лондон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение.

По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.

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