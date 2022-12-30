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США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем Китайский истребитель J-11 на прошлой неделе пролетел на расстоянии 6 м от американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Южно-Китайским морем.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 04:02
США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

Китайский истребитель J-11 на прошлой неделе пролетел на расстоянии 6 м от американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Южно-Китайским морем.

Как передает Report, об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США. По его данным, действия китайского летчика создали опасность столкновения.

Инцидент произошел 21 декабря. Согласно пресс-релизу командования, пилот J-11 «совершил небезопасный маневр во время перехвата самолета ВВС США RC-135.

Отмечается, что американский самолет на законных основаниях осуществлял операции в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

Вашингтон ожидает, что все страны Индо-Тихоокеанского региона "будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом".

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “Çin qırıcısı ABŞ kəşfiyyat təyyarəsinin 6 metr yaxınlığında uçub”

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