США обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре над Южно-Китайским морем

Китайский истребитель J-11 на прошлой неделе пролетел на расстоянии 6 м от американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Южно-Китайским морем.

Китайский истребитель J-11 на прошлой неделе пролетел на расстоянии 6 м от американского самолета-разведчика Boeing RC-135 над Южно-Китайским морем.

Как передает Report , об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США. По его данным, действия китайского летчика создали опасность столкновения.

Инцидент произошел 21 декабря. Согласно пресс-релизу командования, пилот J-11 «совершил небезопасный маневр во время перехвата самолета ВВС США RC-135.

Отмечается, что американский самолет на законных основаниях осуществлял операции в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем.

Вашингтон ожидает, что все страны Индо-Тихоокеанского региона "будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом".