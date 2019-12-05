​США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов

Госдепартамент США обвинил власти Ирана в убийстве не менее 1 тысячи человек с начала протестов, включая детей, об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Как передает Report, об этом сообщает РИН Новости.

"Мы видели сообщения об убийстве многих сотен человек в Тегеране и его окрестностях. По мере того как правда просачивается, кажется, что режим мог убить более тысячи иранских граждан с начала протестов", - сказал он.

По его словам, в числе убитых не менее дюжины детей. Он добавил, что тысячи человек были ранены и тысячи помещены в тюрьмы, где их подвергают неподобающему отношению и пыткам.

При этом иранские власти называют США организаторами беспорядков, а их целью – подрыв безопасности ИРИ.