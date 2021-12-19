США обвинили в провоцировании третьей мировой войны

Действия США на международной арене подталкивают мир к третьей мировой войне.
Как передает Report, об этом пишет профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada.
"По части внешней политики в глаза бросается безответственное отношение (Вашингтона - ред.) к взвешиванию рисков начала третьей мировой войны и откладывание решений по контролю за выбросом парниковых газов, повышающих температуру на нашей планете", - пишет автор.
По мнению специалиста, именно агрессивное поведение НАТО и США угрожает существованию всего человечества.
"Американские политические лидеры не только ведут себя высокомерно и очень рискованно пренебрегают чувством такта в многополярном мире, но еще и отвергают вестфальскую систему (принцип государственного суверенитета - ред.), действующую в ООН", - подчеркивает Саксе-Фернандес.
В заключение он добавляет, что все это развивается на фоне биоклиматической и капиталистической катастрофы.