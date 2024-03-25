О нас

США обвинили в киберпреступлениях семь граждан Китая

США обвинили в киберпреступлениях семь граждан Китая США предъявили обвинения в совершении киберпреступлений семи гражданам КНР, а также внесли в санкционный список одно юридическое лицо.
Другие страны
25 марта 2024 г. 21:42
США обвинили в киберпреступлениях семь граждан Китая

США предъявили обвинения в совершении киберпреступлений семи гражданам КНР, а также внесли в санкционный список одно юридическое лицо.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, США внесли в санкционный список научно-технологическую компанию "Ухань сяожуйчжи", а также китайских граждан Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, якобы связанных с хакерской группировкой APT31. По утверждению американской стороны, санкции введены за причастность к "злонамеренной киберактивности", якобы представляющей угрозу национальной безопасности страны. По утверждению американских властей, APT31 "связана с правительством КНР", а ее деятельность якобы направлена против американских чиновников, политиков, компаний, работающих в оборонной и экономической отраслях, а также иностранных активистов, ученых и политиков.

Власти США предъявили этим лицам, а также еще пяти гражданам КНР обвинения в сговоре с целью совершения киберпреступлений. Кроме того, американские власти объявили награду в размере $10 млн за информацию о APT31 и якобы связанных с ней лицах. В Министерстве финансов США отметили, что меры приняты в координации с властями Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi