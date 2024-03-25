США обвинили в киберпреступлениях семь граждан Китая

США предъявили обвинения в совершении киберпреступлений семи гражданам КНР, а также внесли в санкционный список одно юридическое лицо.

США предъявили обвинения в совершении киберпреступлений семи гражданам КНР, а также внесли в санкционный список одно юридическое лицо.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, США внесли в санкционный список научно-технологическую компанию "Ухань сяожуйчжи", а также китайских граждан Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, якобы связанных с хакерской группировкой APT31. По утверждению американской стороны, санкции введены за причастность к "злонамеренной киберактивности", якобы представляющей угрозу национальной безопасности страны. По утверждению американских властей, APT31 "связана с правительством КНР", а ее деятельность якобы направлена против американских чиновников, политиков, компаний, работающих в оборонной и экономической отраслях, а также иностранных активистов, ученых и политиков.

Власти США предъявили этим лицам, а также еще пяти гражданам КНР обвинения в сговоре с целью совершения киберпреступлений. Кроме того, американские власти объявили награду в размере $10 млн за информацию о APT31 и якобы связанных с ней лицах. В Министерстве финансов США отметили, что меры приняты в координации с властями Великобритании.