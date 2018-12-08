США обвинили Россию в причастности к инциденту в Алеппо

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США утверждает, что в конце ноября в сирийском Алеппо была не химическая атака со стороны боевиков, а инцидент с применением слезоточивого газа, к которому якобы причастны российские военнослужащие.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как напомнили в ведомстве, 24 ноября власти Сирии и Минобороны России сообщили, что боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющими веществами.

«Соединённые Штаты решительно опровергают это утверждение и располагают достоверной информацией о том, что 24 ноября проправительственные силы, вероятно, применили слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо. США располагают информацией о причастности российских и сирийских военных к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что проправительственные силы «сохраняли контроль над местом атаки сразу после произошедшего, что могло позволить им сфабриковать образцы и произвести заражение местности до начала надлежащего расследования ОЗХО».

Напомним, ранее государственные СМИ Сирии сообщили об обстрелах районов Алеппо.