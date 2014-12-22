США обвинили Россию в несоблюдении принципов ВТО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ США считают, что Россия не соблюдает ряд принципов Всемирной торговой организации, говорится в опубликованном в понедельник докладе офиса торгового представителя США.

"Использование Россией неоправданных и ответных торговых мер против многих из ее соседей, а также против США, отвергает ключевой принцип открытой торговли, базирующийся на верховенстве права и поддерживающий существование ВТО", — говорится в 50-страничном документе, целиком посвященном соблюдению Россией правил ВТО. "Кроме того, многие из протекционистских тенденций в России, похоже, нарастают", — считают авторы доклада.

В докладе говорится, что в целом членство России в ВТО помогло бизнесу США лучше понять юридический режим при торговле с Россией и "привлекать Россию к ответственности ради соблюдения правил", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Однако как показали действия России в течение последнего года, остается сделать еще немало работы. Несмотря на то что правительство США сократило уровень двусторонних отношений с Россией по этому вопросу в ответ на действия России на Украине, мы продолжим работать через ВТО, чтобы отслеживать российский режим торговли и инвестирования и обеспечивать полную реализацию Россией обязательств в рамках ВТО", — отмечается в докладе.