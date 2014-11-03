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    США обвинили Россию в наращивании сил у границы с Украиной

    Представитель СНБ при Белом доме предостерег Россию

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ США обвинили Россию в наращивании сил у границы с Украиной. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Марк Строх, комментируя прошедшие 2 ноября выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявил, что Россия  передвигает свои войска к границе с Украиной.

    "Мы предостерегаем Россию от того, чтобы использовать подобное незаконное голосование как предлог для того, чтобы ввести дополнительные войска и военное снаряжение на Украину, особенно в свете недавних свидетельств относительно того, что российская армия передвигает свои силы обратно к границе вдоль районов на востоке Украины", — заявил М. Строх.

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