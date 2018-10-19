США обвинили россиянку в попытке повлиять на американские выборы

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Минюст США обвинил гражданку России в организации попыток вмешательства в выборы.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ведомства.

Согласно им, речь идёт о 44-летней гражданке Елене Алексеевне Хусьянова из Санкт-Петербурга. Ей предъявлены обвинения в сговоре с целью вмешательства в выборы в 2016 и 2018 годах.

Отмечается, что женщина якобы работала главным бухгалтером в "Проекте Лахта", за которым, как считают в США, стоят Евгений Пригожин и две подконтрольные ему компании.

Напомним, что 12 сентября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США.