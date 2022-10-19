США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров уклонении от санкций

Власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам - гражданам Венесуэлы.

Власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам - гражданам Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Как следует из документа, обвинения по 12 пунктам предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, который, по данным американского Минюста, является сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото.

Прокуратура утверждает, что обвиняемые "участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти". Как полагают власти США, выручка от реализации энергоносителя на черном рынке якобы шла "российским олигархам".

В Минюсте США добавили, что Орехов и Усс были задержаны 17 октября в Германии и Италии соответственно. Готовится их экстрадиция в США. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.