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США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников

США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддался давлению со стороны РФ, из-за чего не направил в Украину официальных лиц для проверки использования Россией иранских беспилотников.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 06:53
США обвинили ООН в нежелании расследовать использование РФ иранских беспилотников

США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддался давлению со стороны РФ, из-за чего не направил в Украину официальных лиц для проверки использования Россией иранских беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном. Эти страны настаивают, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования.

19 декабря, выступая на заседании Совбеза, посвященном резолюции 2015 года по ядерной сделке с Ираном, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не начала расследование относительно использования РФ иранских дронов.

"Мы сожалеем, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения. Разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования", - отметил Вуд.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ BMT-ni Rusiyanın Ukraynada İran dronlarından istifadə etməsini araşdırmaq istəməməkdə ittiham edir

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