​США обвинили КНДР в переводе $2,5 млрд. в обход санкций

Министерство юстиции США обвинило более 30 граждан КНДР и КНР в незаконной помощи Пхеньяну по переводу с 2013 года 2,5 млрд. долларов США для финансирования ядерной программы КНДР в обход введенных Соединенными Штатами санкций.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на 50-страничное обвинительное заключение, вынесенное в феврале этого года, однако опубликованное лишь в четверг.

Американские прокуроры, пишет издание, утверждали в этом документе, что представители Банка внешней торговли КНДР, находящегося под американскими санкциями, якобы создали и использовали для перевода денежных средств тайные филиалы учреждения в Таиланде, Австрии, России, КНР и в ряде других стран. Группа обвиняемых, состоявшая в большей степени из граждан КНДР и частично китайцев, с помощью банков "обработала как минимум 2,5 млрд. долларов США в виде незаконных платежей через более чем 250 подставных компаний, указанные платежи в период сговора проходили через Соединенные Штаты", говорится в обвинительном заключении.

По данным издания, последняя из незаконных транзакций была осуществлена в январе этого года. Как отмечает The Wall Street Journal, размер указанных денежных переводов стал одной из причин застоя в переговорном процессе между США и КНДР.