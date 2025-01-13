США обвинили китайских хакеров в проникновении в критическую инфраструктуру

Глава ФБР Кристофер Рэй обвинил Китай в закладке вредоносного программного обеспечения в критически важных объектах инфраструктуры США.

Глава ФБР Кристофер Рэй обвинил Китай в закладке вредоносного программного обеспечения в критически важных объектах инфраструктуры США.

Как передает Report , его слова приводит телеканал CBS .

В интервью Рэй заявил, что китайские хакеры проникли в системы очистки воды, энергетические сети, газопроводы и телекоммуникационные системы, получив возможность нанести значительный ущерб американской инфраструктуре "в любое время по своему усмотрению".

Он подчеркнул, что деятельность КНР выходит за рамки обычного кибершпионажа, представляя собой целенаправленные действия, нацеленные на подрыв национальной безопасности США, затрагивая такие сектора, как транспорт, водоснабжение и энергетика.

По словам Рэя, Китай уже обладает возможностями для нанесения реального вреда этим ключевым сферам.