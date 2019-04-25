США обвинили Китай в спонсировании правительства Мадуро

В Госдепартаменте США предположили, что Китай финансирует правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, такую точку зрения выразила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

"Так называемое невмешательство Китая обогатило власти Венесуэлы на сумму в размере около 60 млрд долларов", - написала она в Twitter.

Напомним, 21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Вскоре после этого спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Некоторые страны Запада во главе с США поддержали его кандидатуру, однако Россия, Китай и ряд других стран выразили поддержку избранному главе государства.