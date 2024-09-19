США обвинили иранских хакеров в похищении документов штаба Трампа

Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим главой государства Джо Байденом.

Разведка США полагает, что иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим главой государства Джо Байденом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении американских спецслужб.

Заявление опубликовано от имени Федерального бюро расследований США, аппарата Директора национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной кибербезопасности.

"В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа", - следует из заявления.

Как полагают американские спецслужбы, нет никаких свидетельств того, что получатели данных писем каким-либо образом ответили на них. В то же время, подчеркнули ведомства, связанные с Ираном группировки хакеров с июня "продолжают попытки рассылать американским СМИ материалы для внутреннего пользования, связанные со штабом Трампа.