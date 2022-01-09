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США обустраивают нефтеперерабатывающий завод в Сирии

США обустраивают нефтеперерабатывающий завод в Сирии Американские военные, присутствующие на территории Сирии, обустраивают нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории северо-восточной сирийской провинции Хасеке.
Другие страны
9 января 2022 г. 13:55
США обустраивают нефтеперерабатывающий завод в Сирии

Американские военные, присутствующие на территории Сирии, обустраивают нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории северо-восточной сирийской провинции Хасеке.

Как передает Report, об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Агентство указывает, что производительность завода составит 3 тыс. баррелей в сутки.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.

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