США обучат украинских пилотов управлять F-15 и F-16

Спикер командования воздушных сил войск Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в 2023 году будут обучаться управлению американскими истребителями F-15 и F-16.

Спикер командования воздушных сил войск Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в 2023 году будут обучаться управлению американскими истребителями F-15 и F-16.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал во время брифинга «Укринформ».

«У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку (за границей сейчас – ред.). Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов в 2023 году. Возможно, это произойдет раньше», — сообщил Игнат.

По его словам, этот шаг американского правительства показывает серьезные намерения США. Кроме того, это подтверждает возможное предоставление Украине истребителей «F-15, F-16 и, возможно, других».

Сообщалось, что Украина сможет начать эксплуатировать истребители F-16 Fighting Falcon США через год-полтора.