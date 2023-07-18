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США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России

США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия России.
Другие страны
18 июля 2023 г. 22:59
США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России

Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия России.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Ранее Зеленский сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ.

"Президент Зеленский направил предложение ООН, мы обсуждаем его с украинскими коллегами и собираемся сделать все, чтобы помочь Украине найти решение по восстановлению поставок зерна", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США со своими союзниками, в том числе из Европейского союза, обсуждают другие идеи по украинскому сельскохозяйственному экспорту.

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