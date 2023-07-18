США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России

Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия России.
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Ранее Зеленский сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ.
"Президент Зеленский направил предложение ООН, мы обсуждаем его с украинскими коллегами и собираемся сделать все, чтобы помочь Украине найти решение по восстановлению поставок зерна", - сказал Миллер.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США со своими союзниками, в том числе из Европейского союза, обсуждают другие идеи по украинскому сельскохозяйственному экспорту.