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США обсуждают с союзниками передачу активов России Украине

США обсуждают с союзниками передачу активов России Украине Соединенные Штаты полагают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, Вашингтон обсуждает со своими партнерами, каким образом можно использовать для этого замороженные на Западе российские госактивы.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 21:13
США обсуждают с союзниками передачу активов России Украине

Соединенные Штаты полагают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, Вашингтон обсуждает со своими партнерами, каким образом можно использовать для этого замороженные на Западе российские госактивы.

Как передает Report, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN.

"Мы обсуждаем это с нашими партнерами, - сказала она в ответ на вопрос о возможности использования госактивов РФ, - однако есть юридические препятствия относительно того, что мы можем делать с замороженными российскими активами".

Йеллен добавила, что мировое сообщество ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность по восстановлению Украины.

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