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США обсуждают с рядом стран возможность переселения палестинцев из Газы

США обсуждают с рядом стран возможность переселения палестинцев из Газы США обратились к ряду стран с запросом о возможности временного переселения туда палестинцев из сектора Газа.
Другие страны
20 мая 2025 г. 23:43
США обсуждают с рядом стран возможность переселения палестинцев из Газы

США обратились к ряду стран с запросом о возможности временного переселения туда палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США, и.о. помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы говорили об этом с некоторыми странами", - заявил Рубио, пояснив, что речь идет о ситуациях, в которых "кто-то в добровольном порядке и по собственному желанию говорит, что хочет на время уехать" из сектора Газа, а те или иные страны "готовы их принять".

"Мы в предварительном порядке обратились к ряду стран с вопросом о том, готовы ли они принять людей из сектора Газа - не в качестве постоянной меры, а в качестве пути к восстановлению (анклава). Речи не идет о депортации", - подытожил госсекретарь США.

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