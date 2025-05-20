США обсуждают с рядом стран возможность переселения палестинцев из Газы

США обратились к ряду стран с запросом о возможности временного переселения туда палестинцев из сектора Газа.

США обратились к ряду стран с запросом о возможности временного переселения туда палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США, и.о. помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы говорили об этом с некоторыми странами", - заявил Рубио, пояснив, что речь идет о ситуациях, в которых "кто-то в добровольном порядке и по собственному желанию говорит, что хочет на время уехать" из сектора Газа, а те или иные страны "готовы их принять".

"Мы в предварительном порядке обратились к ряду стран с вопросом о том, готовы ли они принять людей из сектора Газа - не в качестве постоянной меры, а в качестве пути к восстановлению (анклава). Речи не идет о депортации", - подытожил госсекретарь США.