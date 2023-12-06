США обсуждают с партнерами идею размещения в Газе международных сил безопасности

Администрация Соединенных Штатов обсуждает с партнерами идею размещения в секторе Газа международных сил безопасности.

Администрация Соединенных Штатов обсуждает с партнерами идею размещения в секторе Газа международных сил безопасности.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Что касается [размещения в Газе] международных сил безопасности, такие обсуждения мы ведем с нашими союзниками и партнерами в регионе. Я думаю, что еще слишком рано однозначно говорить о каком-либо решении, но мы сконцентрированы на том, какой должна быть обстановка в Газе после конфликта, и это, безусловно, включает в себя обеспечение безопасности для палестинцев, проживающих в Газе", - отметил дипломат.