США обсуждают с Европой и Украиной план Киева по мирному урегулированию

Представители власти США в течение нескольких последних недель обсуждали с европейскими и украинскими чиновниками предложения Киева по урегулированию конфликта.

Представители власти США в течение нескольких последних недель обсуждали с европейскими и украинскими чиновниками предложения Киева по урегулированию конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета Politico.

По ее данным, обсуждения ведутся в таком формате несмотря на публичные заявления вашингтонской администрации о том, что решение конфликта в Украине будет определяться самими украинцами. Стороны обсуждают, в частности, каким должно быть прекращение боевых действий и можно ли обсудить более предметно предложения президента Украины Владимира Зеленского зимой.

Как пишет газета, вопрос о мирном урегулировании представляет для американской стороны трудности. Чиновники США признают, что поддержка ведения боевых действия не может продолжаться бесконечно и необходимо принимать "ощутимые меры" по дипломатическому завершению конфликта.

В среду президент Украины сообщил, что обсудил с президентом США Джо Байденом на встрече в Белом доме предложения Киева по урегулированию украинского конфликта и что американский лидер поддержал его идею о проведении саммита для обсуждения этих предложений.