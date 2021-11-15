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США обсуждают с ЕС санкции против России

США обсуждают с ЕС санкции против России Соединенные Штаты на прошлой неделе подняли в контактах с европейскими союзниками вопрос введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 23:50
США обсуждают с ЕС санкции против России

Соединенные Штаты на прошлой неделе подняли в контактах с европейскими союзниками вопрос введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, администрация президента США Джозефа Байдена уже прорабатывает набор возможных ответных мер.

Правда не уточняется, о каких именно мерах идет речь. Вопрос находится на ранних стадиях обсуждения в американской администрации, Вашингтон пока не представил детали европейским союзникам.

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