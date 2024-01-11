США обсудят с союзниками меры в отношении хуситов из-за атак в Красном море

США обсудят со своими союзниками и партнерами дальнейшие шаги в отношении йеменских мятежников-хуситов в том случае, если они не прекратят атаки на суда в Красном море.

США обсудят со своими союзниками и партнерами дальнейшие шаги в отношении йеменских мятежников-хуситов в том случае, если они не прекратят атаки на суда в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что США стремятся обеспечить безопасный и надежный проход в Красное море занимающихся международной торговлей судов: «И мы собираемся продолжать координацию и тесные консультации с нашими союзниками и партнерами по поводу соответствующих дальнейших шагов в случае продолжения этих атак".

"Лучшее решение для предотвращения эскалации ситуации – это прекращение атак со стороны хуситов", - добавил он, подчеркнув, что американские власти предпочли бы избежать обострения напряженности в регионе.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

С середины ноября 2023 года несколько кораблей и коммерческих судов в Красном море подвергся атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.