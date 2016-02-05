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    ​США обсудят с Саудовской Аравией вопрос о наземной операции в Сирии

    Эштон Картер заявил, что переговоры пройдут на следующей неделе в Брюсселе

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ США обсудят с Саудовской Аравией вопрос о наземной операции в Сирии.

    Как передает Report, глава Пентагона Эштон Картер заявил, что переговоры пройдут на следующей неделе в Брюсселе.

    Ранее представитель министерства обороны королевства Ахмед Ассери заявил, что Эр-Рияд готов начать сухопутную военную кампанию на сирийской территории в составе международной коалиции во главе с Вашингтоном. По словам генерала, саудовские военные будут бороться только с боевиками ИГИЛ.

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