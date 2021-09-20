США обсудят с партнерами возможность возвращения к выполнению ядерной сделки с Ираном

Делегация США в Нью-Йорке будет вести переговоры о возвращении к соблюдению ядерной сделки с Ираном с партнерами по пятерке СБ ООН, а также с ФРГ

Американская администрация настроена на обсуждение ядерного досье Тегерана в Вене, а не на проведение в этих целях личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в рамках нынешней сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

При этом представитель Госдепартамента США уточнила, что американская делегация в ходе пребывания в Нью-Йорке будет вести переговоры о возвращении к соблюдению ядерной сделки с Ираном с партнерами по пятерке СБ ООН, а также с ФРГ.

"Что касается Ирана, то мы сохраняем приверженность тому пути, которым двигались: значимой дипломатии, нацеленной на то, чтобы обеспечить взаимное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. И администрация [США] продолжит консультироваться в Нью-Йорке с другими членами постоянной пятерки Совета Безопасности ООН и Германией по данным вопросам, а также с друзьями и союзниками, представляющими [ближневосточный] регион", - отметила Баркс-Рагглс.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и группой "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) по восстановлению СВПД в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.

Решение о выходе из СВПД принял в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп. Его сменщик на посту главы государства Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в эту ядерную сделку, которая была подписана группой "пять плюс один" с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок.