США обратились за помощью к Норвегии из-за ситуации в Красном море

Соединенные Штаты обратились к Норвегии с запросом о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море.

Соединенные Штаты обратились к Норвегии с запросом о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщило норвежское издание E24.

О поступлении такого запроса заявил представитель министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. По его словам, запрос сейчас находится на рассмотрении властей страны.

По данным издания, МИД Норвегии следит за ситуацией в Красном море и находится на связи с Норвежской ассоциацией судовладельцев. По имеющейся информации, в Ассоциации рассчитывают на участие Норвегии в операции по обеспечению безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе.