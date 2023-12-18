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США обратились за помощью к Норвегии из-за ситуации в Красном море

США обратились за помощью к Норвегии из-за ситуации в Красном море Соединенные Штаты обратились к Норвегии с запросом о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 04:21
США обратились за помощью к Норвегии из-за ситуации в Красном море

Соединенные Штаты обратились к Норвегии с запросом о проведении совместной международной операции по обеспечению безопасности в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщило норвежское издание E24.

О поступлении такого запроса заявил представитель министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. По его словам, запрос сейчас находится на рассмотрении властей страны.

По данным издания, МИД Норвегии следит за ситуацией в Красном море и находится на связи с Норвежской ассоциацией судовладельцев. По имеющейся информации, в Ассоциации рассчитывают на участие Норвегии в операции по обеспечению безопасности в Баб-эль-Мандебском проливе.

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