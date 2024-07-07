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США обнародуют данные о программе разработки МБР Sentinel на следующей неделе

США обнародуют данные о программе разработки МБР Sentinel на следующей неделе Минобороны США на следующей неделе обнародует новую информацию о программе разработки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel.
Другие страны
7 июля 2024 г. 02:19
США обнародуют данные о программе разработки МБР Sentinel на следующей неделе

Минобороны США на следующей неделе обнародует новую информацию о программе разработки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Министерство обороны планирует предоставить информацию о программе Sentinel в начале следующей недели", - заявил представитель военного ведомства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что программа разработки МБР подорожала почти на $65 млрд.

Заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант ранее заявил, что Минобороны США рассматривает возможность отказа от программы разработки МБР следующего поколения Sentinel наравне с предложением о внесении изменений в нее. Он подтвердил, что реализация программы Sentinel задерживается в том числе из-за того, что "изначально необходимо было наладить контакты" с подрядчиками. Позднее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обещал принять все меры для завершения программы по созданию МБР Sentinel в срок.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Плам заявил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от МБР наземного базирования, несмотря на имеющиеся проблемы с реализацией проекта модернизации этого компонента ядерной триады. Он признал, что наибольшую тревогу у Вашингтона вызывают сложности с программой Sentinel.

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