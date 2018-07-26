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    США обнародовали "Крымскую декларацию"

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США обнародовал "Крымскую декларацию" - документ, определяющий официальную позицию США относительно незаконной аннексии Крымского полуострова Россией.

    Как передает Report, в документе, подписанном госсекретарем США Майком Помпео, подчеркивается, что незаконное присоединение Крыма, осуществленное Россией в 2014 году, нарушает принципы международного права, исключающие насильственное изменение границ государств.

    "Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом США не приемлют попытку России аннексировать Крым и обещают продолжать эту политику до полного восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в декларации.

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