США обменяли отбывавшего пожизненный срок афганского боевика на двух своих граждан

США обменяли бывшего афганского боевика Хана Мохаммада, осужденного в США на пожизненный срок, на двух американских граждан, находившихся в заключении в Афганистане.

США обменяли бывшего афганского боевика Хана Мохаммада, осужденного в США на пожизненный срок, на двух американских граждан, находившихся в заключении в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, информацию подтвердили в МИД правительства "Талибан".

Гражданин Афганистана Хан Мохаммад был приговорен американскими судами к пожизненному заключению и отбывал наказание в штате Калифорния. Он был арестован почти 20 лет назад в восточной провинции Афганистана Нангархар и экстрадирован в США.

В ведомстве отметили, что Мохаммад был освобожден в обмен на двух американских граждан, однако имена назвать отказались.

По информации американских СМИ, талибы освободили американцев Райана Корбетта и Уильяма Макентиа в обмен на Мохаммада еще в минувшее воскресенье. Сегодня их отправили в США.

В Афганистане остаются еще двое американских гражданина: Джордж Глезманн, бывший авиамеханик, и Махмуд Хабиби, который был захвачен вскоре после смерти лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.

Агентство отмечает, что обмен пленными готовился годами и состоялся в последние часы пребывания у власти бывшего президента США Джо Байдена.