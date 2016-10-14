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    США облегчили санкции против Кубы

    Ослаблены ограничения на денежные переводы, связанные с гуманитарными нуждами, путешествиями и обучением

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ США объявили в пятницу об ослаблении санкционного режима в отношении Кубы: существенно облегчены денежные переводы между двумя странами и экспорт алкоголя, а также ряда других товаров, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации американских властей, ослаблены ограничения на денежные переводы, связанные с гуманитарными нуждами, путешествиями и обучением.

    Кроме того, существенно упрощены экспорт товаров народного потребления, пищевой и легкой промышленности, включая алкоголь.

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