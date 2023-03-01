США обеспокоены поставками российского урана в Китай

Поставки ядерного топлива из России в Китай свидетельствуют о возможном начале новой гонки вооружений.

Поставки ядерного топлива из России в Китай свидетельствуют о возможном начале новой гонки вооружений.

Как передает Report, об этом сообщили Bloomberg источники в Пентагоне.

По данным агентства, с сентября по декабрь 2022 года Россия экспортировала в Китай 25 тыс. кг обогащенного урана.

Россия поставила Китаю больший объем высокообогащенного урана для реактора CFR-600, чем США и МАГАТЭ изъяли в последние три десятилетия во всем мире.

Согласно отчету Минобороны США, в этом году CFR-600 начнет производить оружейный плутоний. Это позволит Пекину сравняться по ядерным арсеналам с Россией и США.

По оценке Пентагона, рост ядерного потенциала Китая напрямую связан с выходом России из Договора о стратегических наступательных вооружениях с США.

С 2017 года Китай не сообщает МАГАТЭ о своих запасах плутония. "Росатом" 12 декабря 2022 года поставил китайской стороне 6 477 кг обогащенного урана.