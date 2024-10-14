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США обеспокоены масштабными военными учениями Китая у Тайваня

США обеспокоены масштабными военными учениями Китая у Тайваня Вашингтон всерьез обеспокоен проведением Пекином военных учений вокруг Тайваня и призывает к сдержанности действий.
Другие страны
14 октября 2024 г. 09:20
США обеспокоены масштабными военными учениями Китая у Тайваня

Вашингтон всерьез обеспокоен проведением Пекином военных учений вокруг Тайваня и призывает к сдержанности действий.

Как передает Report, об этом сообщил Госдепартамент.

"США серьезно обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Мы призываем КНР действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе и гораздо шире в регионе; это важно для регионального мира и процветания и является предметом международной озабоченности", - говорится в сообщении.

Госдеп подчеркнул, что США продолжат наблюдать за действиями КНР и координироваться с союзниками и партнерами.

В заявлении также отмечается, что США "остаются приверженными своей давней политике одного Китая".

Как сообщалось, восточное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начало в понедельник учения "Совместный острый меч - 2024Б" с участием армии, военно-морских, воздушных сил и ракетных войск в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова.

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Версия на английском языке PLA drills around Taiwan 'unwarranted': US State Department

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