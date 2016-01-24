США обеспокоены эскалацией насилия в Йемене

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ США "глубоко обеспокоены" сообщениями об "эскалации насилия в Йемене" и жертвах среди мирного населения этой арабской страны. Об этом заявил в субботу официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Нед Прайс, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, американские власти со всей серьезностью относятся ко "всем вызывающим доверие" данным о гибели мирных жителей в Йемене. США "вновь призывают все стороны конфликта в Йемене сделать все возможное во избежание жертв среди мирного населения и ради выполнения своих обязательств в рамках международного права", отметил Прайс.

Кроме того, продолжал он, США "подчеркивают важность обеспечения безопасности и свободы передвижения гуманитарного персонала в Йемене". В заключение Прайс высказался за то, чтобы "все стороны сотрудничали с ООН в целях прекращения огня" в Йемене "и возобновления мирных переговоров". Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками-хоуситами активизировалось в августе 2014 года.

В январе 2015 года боевое крыло хоуситов "Ансар Аллах" захватило столицу страны Сану. Под давлением мятежников президент Абд Раббо Мансур Хади и правительство во главе с Халедом Махфузом Бахахом подали в отставку. Йеменский президент был вынужден перебраться сначала в Аден, а после того, как хоуситы вошли в этот город, он покинул страну.

С марта 2015 по просьбе президента Йемена Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военно-воздушную операцию против хоуситов. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.