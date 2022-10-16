США обеспечат безопасность границ Швеции в период рассмотрения заявки в НАТО

Швеция и США подписали новое соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО.

Швеция и США подписали новое соглашение об обеспечении безопасности шведских границ в период вступления страны в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT.

По словам начальника штаба Армии (Сухопутных войск) США генерала Джеймса Макконвилла, еще никогда сотрудничество между двумя странами не было столь важным и США полностью готовы к защите Швеции. Заключенное соглашение предоставляет более широкие возможности для проведения совместных военных операций в "во многих отношениях неопределенный и сложный период подачи заявки на членство Швеции в НАТО".

"Быть хорошим другом США - это хорошо, когда речь идет о войне", - прокомментировал подписание соглашения командующий шведской армией Карл Энгельбректсон.

Как отметил Макконвилл, у двух стран крепкое партнерство. "Мы разделяем одни и те же стратегию, технологии и образ действий. Мы озабочены арктической средой, а ваши (шведские – ред.) военные являются экспертами по этому региону", - приводит SVT слова генерала. Телеканал отмечает, что для него "Швеция неожиданно стала значимой страной, на которую можно потратить время".