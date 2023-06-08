США обещают сдерживать Иран за счет дипломатии и санкций

Власти США считают противостояние "опасным шагам" Ирана с помощью дипломатии и ограничительных мер, наилучшим вариантов в текущей ситуации

Власти США считают противостояние "опасным шагам" Ирана с помощью дипломатии и ограничительных мер, наилучшим вариантов в текущей ситуации.

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, на этом фоне Вашингтон одобряет действия Эр-Рияда по нормализации взаимодействия с Тегераном.

"США продолжают считать, что дипломатия, дополненная мерами экономического давления, сдерживанием и крепким сотрудничеством в сфере обороны, — это лучший способ сдержать эти опасные действия. Мы поддерживаем усилия Саудовской Аравии, направленные на деэскалацию", — цитирует слова Блинкена ТАСС.

Соответствующее заявление глава Госдепа сделал по итогам переговоров со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Как указал Блинкен, США позитивно смотрят на попытки Саудовской Аравии стабилизировать отношения с Ираном.