США объявили об отказе от участия в глобальном договоре о миграции

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не будут становиться участниками глобального договора о миграции, который планируется принять в 2018 году, так как он не отвечает интересам страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило в субботу постоянное представительство США при ООН.

"Сегодня [в субботу] миссия США при ООН проинформировала генерального секретаря ООН о том, что Соединенные Штаты прекращают свое участие в глобальном договоре о миграции", - говорится в сообщении постпредства.

В дипмиссии напомнили, что США согласились участвовать в процессе разработки договора в 2016 году, когда президентский пост занимал демократ Барак Обама. При нем американская сторона присоединилась к Нью-йоркской декларации, принятой 19 сентября 2016 года. В ней все 193 страны - члена ООН обязались принять в 2018 году два глобальных договора, которые будут касаться управления потоками миграции и мер в отношении беженцев.

"Нью-йоркская декларация содержит множество положений, которые не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации [действующего президента Дональда] Трампа", - говорится в документе