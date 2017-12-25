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    США объявили о сокращении финансирования ООН

    Никки Хейли: Мы не позволим использовать щедрость американских граждан© Foto: Ej Hersom

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Представительство США в Организации Объединенных Наций объявило о сокращении финансирования ООН на 285 млн долларов в 2018-2019 годах, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В официальном заявлении говорится, что США заинтересованы в сокращении раздутого бюджета ООН и намерены сосредоточиться на финансировании своих интересов по всему миру.

    "Мы не позволим использовать щедрость американских граждан", - заявила посол США в ООН Никки Хейли.

    Следует отметить, что США финансируют около 22% годового бюджета ООН – свыше 3 млрд долларов.

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