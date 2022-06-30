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США неудачно испытали гиперзвуковую ракету на Гавайях

США неудачно испытали гиперзвуковую ракету на Гавайях США провалили испытания гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи из-за проблем при запуске.
Другие страны
30 июня 2022 г. 11:37
США неудачно испытали гиперзвуковую ракету на Гавайях

США провалили испытания гиперзвуковой ракеты в штате Гавайи из-за проблем при запуске.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Отмечается, что испытания проводились в среду, 29 июня. По словам представителя Пентагона Тима Гормана, ситуация вышла из под контроля после включения двигателя.

По данным агентства, это вторая по счету неудачная попытка испытания в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"). Первая безуспешная попытка запустить гиперзвуковую ракету была в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что американская компания Raytheon Missiles & Defense займется разработкой ракеты Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенной для поражения гиперзвукового оружия. Такое решение приняло Агентство противоракетной обороны США.

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