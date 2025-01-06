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США необходимо $100 млрд для решения вопроса с границами

США необходимо $100 млрд для решения вопроса с границами Решение вопроса нелегальной миграции и охраны границ США требует выделения порядка $100 млрд.
Другие страны
6 января 2025 г. 03:17
США необходимо $100 млрд для решения вопроса с границами

Решение вопроса нелегальной миграции и охраны границ США требует выделения порядка $100 млрд.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Он указал, что для улучшения ситуации с нелегальной миграцией необходимо более чем в три раза увеличить число мест в пунктах временного размещения мигрантов, удвоить число пограничников, а также "завершить строительство стены и применить на границе технологические решения, которые позволят держать ее на замке".

"Все это стоит порядка $100 млрд, и я готов проголосовать за выделение $100 млрд за счет сокращений [государственных трат] в других местах", - сказал он.

По его мнению, затягивание с решением миграционного кризиса будет означать, что США "играют в русскую рулетку с национальной безопасностью".

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной гонки в Соединенных Штатах, республиканцы фактически обвиняли администрацию Джо Байдена и демократов в его резком обострении. Избранный президент США Дональд Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-yə miqrasiya və sərhəd probleminin həlli üçün 100 milyard dollar lazımdır

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