США не выдали делегатам Генштаба России визы для участия в конференции в ООН

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Членам делегации Генерального штаба Вооружённых сил России не выдали американские визы для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Минобороны России Александр Емельянов.

По его словам, в брифинге, состоявшемся в четверг, 12 октября, планировала принять участие делегация Генштаба под руководством генерал-лейтенанта Андрея Третьяка.

«Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооружённых сил России, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», — цитирует Емельянова РИА Новости.

12 октября в ООН прошёл брифинг военных России и Китая по проблематике развёртывания глобальной системы ПРО США.