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    США не выдали делегатам Генштаба России визы для участия в конференции в ООН

    В брифинге планировала принять участие делегация Генштаба под руководством генерал-лейтенанта Андрея Третьяка© Courtesy İmage

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Членам делегации Генерального штаба Вооружённых сил России не выдали американские визы для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Минобороны России Александр Емельянов.

    По его словам, в брифинге, состоявшемся в четверг, 12 октября, планировала принять участие делегация Генштаба под руководством генерал-лейтенанта Андрея Третьяка.

    «Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооружённых сил России, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», — цитирует Емельянова РИА Новости.

    12 октября в ООН прошёл брифинг военных России и Китая по проблематике развёртывания глобальной системы ПРО США.

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