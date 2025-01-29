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США не возражают против возможного воссоединения Тайваня с КНР

США не возражают против возможного воссоединения Тайваня с КНР Министерство обороны США заверяет, что Вашингтон не возражал бы против мирного воссоединения Тайваня с материковым Китаем.
Другие страны
29 января 2025 г. 22:01
США не возражают против возможного воссоединения Тайваня с КНР

Министерство обороны США заверяет, что Вашингтон не возражал бы против мирного воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

Как передает Report, об этом заявил помощник замначальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете.

"Важно, чтобы, каким бы ни было направление развития ситуации вокруг Тайваня в будущем, это шло в мирном направлении. Если люди на острове хотят интеграции с КНР, и это происходит мирно, - ладно. Мы хотим мира, мы хотим стабильности. Нам не нужны дополнительные конфликты", - сказал Николсон.

Он подчеркнул, что ВМС США расширяют передовое присутствие, повышают уровень оперативной совместимости с союзниками и проводят "тонкую настройку" операций с целью сдерживания агрессии". Контр-адмирал также утверждал, что Китай "стремится переписать правила" поведения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Николсон назвал "тремя зонами продолжающегося конфликта" Арктику, Красное море и Индо-Тихоокеанский регион.

Отметим, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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