США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия в Украине

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине и не собираются приводить свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине и не собираются приводить свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.

Как передает Report , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

"Мы не видим каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине», - сказала Жан-Пьер, добавив, что со своей стороны США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны, условия таких действий четко прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.