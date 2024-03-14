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США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия в Украине

США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия в Украине Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине и не собираются приводить свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.
Другие страны
14 марта 2024 г. 08:59
США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия в Украине

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине и не собираются приводить свои ядерные силы в состояние повышенной готовности.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

"Мы не видим каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине», - сказала Жан-Пьер, добавив, что со своей стороны США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны, условия таких действий четко прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.

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Версия на английском языке US: Russia not preparing to use nuclear weapons in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynada nüvə silahından istifadəyə hazırlıq əlaməti görmür

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