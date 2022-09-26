США не видят перспектив скорого возобновления ядерной сделки с Ираном

Иран хочет внести в переговоры по ядерной сделке вопросы, на которые США не могут согласиться.

Иран хочет внести в переговоры по ядерной сделке вопросы, на которые США не могут согласиться.

Как передает Report со ссылкой на CBS , об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он не видит перспектив к скорому возобновлению сделки.

"Мы не примем плохой сделки. Ответ, который они дали на последние предложения наших европейских партнеров, стал очень существенным шагом назад. И я не вижу в ближайшей перспективе каких-либо возможностей привести это к заключению",- сказал Блинкен.

Стороны летом позитивно оценивали перспективы возобновления сделки. Однако в сентябре Вашингтон назвал ответ Тегерана на свои предложения неконструктивными. На фоне этих переговоров Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в том, что его ядерная программа не соответствует заявленным гражданским целям.