США не видят готовности России применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС

США очень внимательно следят за захваченной российской армией Запорожской АЭС и за российским ядерным оружием. Пока никаких признаков ядерного удара нет.

США очень внимательно следят за захваченной российской армией Запорожской АЭС и за российским ядерным оружием. Пока никаких признаков ядерного удара нет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"У нас есть возможность отслеживать радиоактивную активность рядом со станцией, и мы просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы очень, очень внимательно следим за ней", - сказал он о Запорожской АЭС.

"И мы не увидели никаких признаков, помимо шумной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что есть какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - сказал он.