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США не видят готовности России применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС

США не видят готовности России применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС США очень внимательно следят за захваченной российской армией Запорожской АЭС и за российским ядерным оружием. Пока никаких признаков ядерного удара нет.
Другие страны
27 июня 2023 г. 10:05
США не видят готовности России применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС

США очень внимательно следят за захваченной российской армией Запорожской АЭС и за российским ядерным оружием. Пока никаких признаков ядерного удара нет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"У нас есть возможность отслеживать радиоактивную активность рядом со станцией, и мы просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы очень, очень внимательно следим за ней", - сказал он о Запорожской АЭС.

"И мы не увидели никаких признаков, помимо шумной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что есть какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - сказал он.

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Версия на английском языке No ‘imminent’ threat to Zaporizhzhia nuclear power plant, White House says

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