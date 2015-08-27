США не видят Асада партнером в борьбе с ИГ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Власти США не видят президента Сирии Башара Асада своим партнером в борьбе с группировкой «Исламское государство», заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, сообщает РИА «Новости».

«Мы давно говорим о том, что режим Асада утратил свою легитимность, и наша позиция не изменилась. Мы не рассматриваем его как партнера в борьбе с «Исламским государством», — прокомментировал он слова президента России Владимира Путина о том, что антитеррористическая коалиция должна действовать с участием Сирии.

«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Ранее Асад заявлял, что доверие Сирии к России остается на высоком уровне.