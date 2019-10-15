​США не выдали визы 18 дипломатам из России на сессии ГА ООН

Соединенные Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин.

"Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было", - приводит его слова в ходе заседания Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами.

В частности, США не выдали визу переводчику английского языка, который должен был переводить выступления делегатов из России.