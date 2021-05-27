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США не вернутся в Договор по открытому небу

США не вернутся в Договор по открытому небу Администрация американского президента Джо Байдена уведомила РФ о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН)
Другие страны
27 мая 2021 г. 22:15
США не вернутся в Договор по открытому небу

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

По данным агентства, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым 27 мая заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По информации агентства, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

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