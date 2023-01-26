США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения

Соединенные Штаты не усматривают никаких признаков того, что Россия может применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией вокруг Украины.

Соединенные Штаты не усматривают никаких признаков того, что Россия может применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report , об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я бы просто вам сказал, что у нас нет никаких признаков того, что у господина Путина имеется какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные", - сказал представитель Белого дома, комментируя положение вокруг Украины в свете решений Запада начать поставлять Киеву танки.