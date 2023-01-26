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США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения

США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения Соединенные Штаты не усматривают никаких признаков того, что Россия может применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
26 января 2023 г. 00:46
США не усматривают никаких признаков намерения РФ применить оружие массового уничтожения

Соединенные Штаты не усматривают никаких признаков того, что Россия может применить оружие массового уничтожения в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я бы просто вам сказал, что у нас нет никаких признаков того, что у господина Путина имеется какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные", - сказал представитель Белого дома, комментируя положение вокруг Украины в свете решений Запада начать поставлять Киеву танки.

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