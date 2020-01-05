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США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео

​США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у высшего руководства страны не было сомнений в необходимости ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

"У старших руководителей, которые имели доступ ко всем разведданным, не было никакого скептицизма. Как я помню, генерал Милли (глава объединенного комитета начальников штабов США – ред.) сказал: "Мы совершили бы преступную халатность, если бы не нанесли этот удар", - сказал Помпео в интервью телеканалу ABC, передает Report.

По его словам, данные разведки указывали, что "Сулеймани продолжал планирование своей кампании терроризма" и это был больший риск, чем действия по его ликвидации.

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